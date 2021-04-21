شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن على مستوى السفراء، الذي عقد اليوم - عبر الاتصال المرئي - بمشاركة المندوبين الدائمين لدول التحالف.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات فيما يخص اليمن، والبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي والذي رحب فيه أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة في 22 مارس الماضي إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، الذي يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للتزود بالوقود والسلع.
كما تمت مناقشة أبرز التحديات المشتركة، وتبادل الآراء حيال التطورات في موضوع اليمن.