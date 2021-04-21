في ثاني ضربة لنظام الملالي خلال أقل من 72 ساعة توفي أمس (الثلاثاء) أحد قادة فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء محمد علي حق بين، إثر إصابته بفايروس كورونا، بحسب بيان إيراني.وفي دليل على تورطه بارتكاب جرائم حرب في سورية، وصفه تلفزيون نظام ولاية الفقيه بأنه فاتح «نبل والزهراء» في سورية، ومن المستشارين الكبار في سورية والعراق، وقال إن اللواء حق كان يتزعم المليشيات الإرهابية الإيرانية إلى جانب قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. ويعتبر محمد علي حق من كبار مستشاري قائد القوات البرية في الحرس الثوري. وكان الحرس الإيراني أعلن الأحد الماضي وفاة غامضة لنائب قائد فيلق القدس محمد حجازي إثر نوبة قلبية، وهو ما دحضه محمد مهدي همت، نجل محمد إبراهيم همت القيادي في الحرس الثوري الذي قتل في الحرب مع العراق، عندما غرد قائلا: إن حجازي لم يتوف إثر نوبة قلبية، فيما رجح الصحفي الإيراني المعارض بهنام قلي بور أن يكون حجازي قد اغتيل في سورية أو العراق، مضيفا «علينا أن ننتظر».