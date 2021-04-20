بعد إعلان أنصاره أن حياته في خطر وتهديدهم بالتظاهرات غداً (الأربعاء)، قررت إدارة السجون الروسية أمس (الإثنين)، نقل المعارض أليكسي نافالني إلى مستشفى للسجناء، معتبرة وضعه الصحي مُرضياً. وقالت إن نافالني المضرب عن الطعام يخضع لفحص طبي يومياً، ووافق على تناول فيتامينات. وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكو، بأن أي حملات غير مرخص بها ستعد غير قانونية وستتخذ بحقها أجهزة إنفاذ القانون الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لقوانين البلاد. ووصف دعوات المناصرين لنافالني بـ«الاستفزازية»، معتبراً أنها تأتي من أشخاص يقيمون في الخارج. ولفت إلى أنه لا أدلة على المزاعم عن تدهور صحة نافالني حتى درجة حرجة، مؤكداً عدم تجاوبه مع تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأي شكل من الأشكال.وكانت واشنطن توعدت موسكو بعواقب في حال توفي نافالني، فيما صعد الاتحاد الأوروبي من ضغوطه على روسيا، إذ ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضية نافالني.