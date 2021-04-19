لقي عـدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم (الإثنين) مصرعهم، وأصيب آخرون جراء تجدد المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني في محور رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش خاض مواجهات مع مليشيا الحوثي، إذ تمكن من دحر عناصر المليشيا التي تراجعت إلى مواقعها السابقة، بعد سقوط العديد من مقاتليها.

في ذات السياق، دمرت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيه عيارات متوسطة وثقيلة تابعة للمليشيا الحوثية.