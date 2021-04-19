عن عمر ناهز الـ 81 عاما، توفي المعارض السوري ميشال كيلو في باريس اليوم (الإثنين)، إثر إصابته بفايروس كورونا، وهو من مواليد اللاذقية في عام 1940. وأصيب كيلو بالوباء رغم تلقية الجرعة الأولى من اللقاح في مكان إقامته في فرنسا منذ نحو ثلاثة أسابيع.وأعلنت مصادر في المعارضة السورية وفاة كيلو «نتيجة مضاعفات إثر تلقيه لقاح فايروس كورونا»، نقل بعدها إلى المستشفى حيث توفي هناك بعد أن تدهورت صحته، إثر تفاقم أعراض المرض وشعوره بالتعب والوهن الشديدين. فيما قال مقربون من المعارض السوري إن الوفاة ليست بسبب الإصابة، بل على خلفية مضاعفات ناجمة عن تلقيه اللقاح. ولد كيلو في اللاذقية سنة 1940، وهو أح وجوه المعارضة السورية لنظام حافظ وبشار الأسد.