أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الإثنين) مقتل 3 مسلحين ينتمون إلى تنظيم «داعش» في شمال سيناء، وقالت إن القتلى متورطون في إعدام المسيحي نبيل حبشي. وأظهر مقطع فيديو نشر على حسابات تابعة للتنظيم الإرهابي على «تلغرام» ومدته 13 دقيقة عملية الإعدام المروعة التي نفذها الرجال الثلاثة.وقالت الوزارة في بيان إن الإرهابيين الثلاثة كانوا يخططون لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة. وحددت هوية اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة (عمار)، الذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، والإرهابي يوسف إبراهيم سليم (أبو محمد) المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وهو من المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجستي. وعثر بحوزتهم على 3 أسلحة آلية وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكمية من الطلقات.