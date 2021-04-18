تمكنت شرطة تعز اليوم (الأحد) من اعتقال خلية إرهابية يرجح أنها على علاقة بمليشيا الحوثي متهمة بالضلوع في جرائم اغتيالات وسطو مسلح على ممتلكات الدولة والمدنيين في منطقة بير باشا والحصب غرب مدينة تعز، وتتخذ من المناطق المتاخمة للحوثي مقراً لانطلاق عملياتها.وأكد ضابط الأمن والنظام بشرطة محافظة تعز المقدم وليد العسالي القبض على 8 مسلحين من الخلية أحدهم أُصيب أثناء الاشتباكات مع الأجهزة الأمنية في حي الشماسي بالقرب من مستشفى الثورة العام، مبيناً أن القوات الأمنية عثرت مع الخلية على 6 أسلحة وسيارتين ومجموعة من شرائح الهاتف.وأوضح مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي أن الأجهزة الأمنية لا تزال تلاحق بقية أفراد العصابة المسلحة التي يتزعمها المدعو أنس المغربي الملقب بـ«العسي»، لافتا إلى أن الشرطة استعادت مستشفى الثورة ومحيطه بعد اقتحامه من قبل الخلية وشرعت في فرض الأمن في عدد من شوارع المدينة.وتشهد مدينة تعز انتشارا لعدد من العصابات التي تحظى بدعم مليشيا الحوثي وتمارس جرائم الاغتيال ضد ضباط الجيش الوطني والأمن وسياسيين وصحفيين وتستولي على أراضيهم وممتلكاتهم بالقوة.وكانت شرطة تعز عممت قائمة تضم 35 مطلوباً في قضايا أمنية وإرهابية نهاية العام الماضي بينهم القياديان الإرهابيان أنس المغربي وغزوان المخلافي.وقال مدير شرطة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي في تصريحات صحفية سابقة «إن غزوان المخلافي هارب في مناطق متاخمة للانقلابيين، وعندما تتم مداهمة هذه المنطقة فلن نشتبك مع غزوان كشخص وإنما سنشتبك مع الانقلابيين ونحدث معركة ليس لها مبرر».