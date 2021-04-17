يبدو أن خطف المصريين في ليبيا تحول إلى ظاهرة، إذ اختطف مجهولون 35 مصرياً في منطقة بني وليد، مطالبين بمبلغ 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم. وفي رسائل صوتية طالب المصريون المختطفون من أقاربهم بسرعة توفير المبالغ المطلوبة للإفراج عنهم، فيما تمكن 7 منهم من سداد الفدية المطلوبة وأطلق سراحهم، وهرب 16 آخر، بينما لا يزال مصير 12 غامضا.وقبل أسبوعين، أعلن مواطنون مصريون اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا، وطلب الخاطفون 20 ألف دينار عن كل فرد فيهم مقابل إطلاق سراحهم.وقال عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة اطسا بمحافظة الفيوم، إن مسلحين اختطفوا 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام، طالبين فدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.وسبق أن تمكنت السلطات المصرية من تحرير 32 شابا اختطفتهم عصابات في منطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي وهم من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا جنوب البلاد.