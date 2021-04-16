نجحت قوات الشرعية اليمنية في تحقيق تقدم ميداني في محافظة تعز، وأعلنت وزارة الدفاع اليوم (الجمعة) سيطرة الجيش الوطني على مرتفعات كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية بعد مواجهات في جنوب غربي البلاد.وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية حققت تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غرب تعز خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كان يتمركز فيها الحوثيون. وأوضح المركز أن قوات الشرعية حررت سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة بمديرية مقبنة، وسط معارك شديدة وتراجع كبير لمليشيا الانقلاب، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى بين عناصرها.وكانت قوات الشرعية أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها حققت مكاسب جنوب وغرب تعز، وفي مديريتي عبس ومستبأ بمحافظة حجة، وبرط العنان في الجوف، وأحبطت تسللات وهجمات في الضالع والحديدة والبيضاء، وصعدة.