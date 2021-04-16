عثرت الشرطة العراقية على «كنز داعشي» يحتوي على أموال طائلة وذهب وفضة نهبها التنظيم الإرهابي خلال سيطرته على مدينة الموصل، وخبأها في بيت بالمنطقة القديمة. وأكدت وكالة «شفق نيوز» المحلية، أن فضائية «الموصلية» العراقية بثت اليوم (الجمعة)، فيديو لصور دولارات وسبائك فضة وقطع نقدية ذهبية.وكشفت المعلومات أن الكنز الذي عثر عليه يحتوي على نحو مليون و590 ألف دولار، ورزم من 17 مليوناً و500 ألف دينار عراقي، و17.5 كيلوغرام من سبائك فضة مقطعة لغرض طبع العملة المعدنية للتنظيم، و458 غراماً من قطع نقدية ذهبية داعشية، ومعها 256 غراماً من مواد معدنية مجهولة النوع.