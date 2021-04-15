اتهمت نقابة المعلمين اليمنيين اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي بقتل وإصابة أكثر من 3500 معلم وتربوي إداري خلال 6 سنوات، مؤكدة اختطاف المليشيا نحو 621 معلماً.

وأفادت النقابة في تقرير لها بأن 1579 معلماً وإدارياً في قطاع التعليم تعرضوا للقتل على أيدي مسلحي مليشيا الحوثي، من بينهم 81 مدير مدرسة، و1497 من المعلمين، مبيناً أن 2642 معلماً تعرضوا لإصابات مختلفة على أيدي مليشيا الحوثي نتج عن بعضها إعاقات مستديمة.

وذكر التقرير المليشيا أصدرت قرارات إعدام بحق 10 معلمين بينهم نقيب المعلمين بأمانة العاصمة صنعاء سعد النزيلي، وخالد النهاري مدير مدرسة، إضافة إلى 8 طلاب آخرين، وذلك بعد أن قامت باختطافهم والزج بهم في معتقلاتها.

وأشار التقرير إلى أن 14 معلماً مات تحت التعذيب في أقبية سجون المليشيا، مبيناً أن 20 ألف معلم تعرضوا للتهديد والملاحقة، ما اضطرهم لترك أعمالهم ومنازلهم وأقاربهم والنزوح إلى محافظات أخرى لضمان أمن سلامتهم.

ولفت التقرير إلى أن المليشيا تسببت بقطع مرتبات 60% من إجمالي العاملين في القطاع التربوي والبالغ عددهم 290 ألف موظف وموظفة لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 سنوات من شهر سبتمبر 2017.

وذكرت النقابة أن المليشيا أقامت 5476 فعالية طائفية وإرهابية في عدد من المدارس في العاصمة صنعاء خلال 47 يوماً فقط منذ فبراير الماضي واستهدفت أكثر من نصف مليون طالب مقيدين في 310 مدارس.