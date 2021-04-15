كشف القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، أمس (الأربعاء)، أن طيراناً مسيراً استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وكتب هوشيار زيباري في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «المليشيات نفسها التي استهدفت المطار قبل شهرين، هي من فعلت ذلك اليوم مرة أخرى».

وأضاف: «هذا تصعيد واضح وخطير، وهو هجوم إرهابي آخر بطائرة دون طيار على مطار أربيل لتقويض أمن كردستان العراق».

يذكر أن مطار أربيل الدولي الذي يتمركز فيه عسكريون أمريكيون، استهدف مساء أمس بهجوم، وفق ما أكده جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

فيما أصدرت داخلية إقليم كردستان بياناً جاء فيه: «بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، فقد تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار».

وأضاف البيان: «لحُسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة».