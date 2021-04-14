دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي إلى بذل كلّ الجهود الممكنة من أجل مغادرة جميع المليشيات الأجنبية بلاده، مؤكدا خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم (الأربعاء) تمسكه بسيادة واستقلال ليبيا. وقال المنفي: «سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال ليبيا المرتبط بالخروج النهائي لجميع المليشيات»، مبينا أنه جرت نقاشات حول الموضوع لتحقيق هدف مغادرة المليشيا.ووعد رئيس الوزراء اليوناني بتقديم الدعم في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا أن الشرط الضروري للحلّ السياسي في البلاد هو مغادرة كلّ القوات الأجنبية الأراضي الليبية في ضوء الانتخابات المقررة نهاية العام.وشدد على نيّة البلدين المتوسطيين معالجة مسائل حيوية على غرار تحديد الحدود البحرية في شرق المتوسط.وتأتي زيارة المنفي لأثينا بعد أسبوع من زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير خارجيته نيكوس ديندياس طرابلس لإعلان إعادة فتح سفارة اليونان في العاصمة الليبية.وتريد اليونان الاستفادة من الانفراج السياسي في ليبيا المدعوم من الأمم المتحدة، للإسراع باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتصدي لتركيا المجاورة وسط توتر العلاقات معها.وجدد ديندياس رفض اليونان الاتفاقين غير القانونيين اللذين أبرمتهما الحكومة (الليبية) السابقة مع تركيا، في إشارة خصوصا إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.وأغلقت سفارة اليونان في طرابلس في يوليو 2014، وأجلت حينها فرقاطة يونانية نحو 200 يوناني وأجنبي من البلد الذي شهد فوضى أمنية.