يدرس الكرملين اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم (الأربعاء): «من المبكر التحدث عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل، إنّه اقتراح جديد وستتم دراسته». وكان الرئيس الأمريكي قد اقترح في اتصال هاتفي (الثلاثاء) مع نظيره الروسي عقد قمة بينهما في دولة ثالثة، في المستقبل القريب.وأعلنت الرئاسة الأمريكية في بيان، أن بايدن أعرب خلال المحادثة الهاتفية مع بوتين عن «قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في القرم المحتلة وعند الحدود الأوكرانية»، داعياً موسكو إلى خفض التوترات.وأكد بايدن سعيه لـ «بناء علاقة مستقرة» مع روسيا «تراعي المصالح الأمريكية»، بحسب البيت الأبيض، لافتا إلى ضرورة مواصلة «حوار استراتيجي» حول حظر انتشار الأسلحة وقضايا الأمن.من جهته أعلن الكرملين أمس أن الجانبين أبديا استعدادهما لمواصلة الحوار في المجالات الأكثر أهمية على صعيد ضمان الأمن العالمي.