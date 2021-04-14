حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ روسيا أمس (الثلاثاء)، من خطورة حشد قواتها غير المبرر حول أوكرانيا، مطالباً إياها بوضع حد لتلك الحشود. وقال ستولتنبرغ: «على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا، ووقف استفزازاتها، وخفض التصعيد فوراً».وقتل جندي أوكراني وأصيب اثنان بجروح قرب قرية مايورسك الواقعة على بعد نحو 35 كلم شمال دانيسك، معقل الانفصاليين، عندما ألقت طائرة مسيّرة قنابل على مواقع تابعة للجنود الأوكرانيين، وفق ما أفاد الجيش.واتهمت موسكو الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى برميل بارود بعدما دق الغرب ناقوس الخطر حيال حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية.