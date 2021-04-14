حذر تقرير أمريكي كوري مشترك أمس (الثلاثاء) من امتلاك كوريا الشمالية 242 سلاحاً نووياً وعشرات الصواريخ الباليستية خلال 6 سنوات، مؤكداً أن كوريا الجنوبية ليست مستعدة لخوض نزاع نووي. ولفت التقرير، الذي أعده معهد «أسان» الكوري الجنوبي لدراسات السياسة ومعهد «راند» الأمريكي، إلى كمية المواد الانشطارية مثل البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب، التي يعتقد بأن بيونغ يانغ أنتجتها، موضحاً أنها تمتلك ما بين 30 و60 سلاحا نوويا في عام 2017، وتنتج سنوياً 12 إلى 18 سلاحاً نووياً. وقال التقرير إن استعادة سيول حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب لقواتها من واشنطن يجب تأجيله حتى يصبح تقديم دعم الأسلحة النووية لكوريا الجنوبية من الولايات المتحدة. ودعا سيول وواشنطن إلى النظر في خيارات مثل استخدام الأسلحة الإستراتيجية الأمريكية لاستهداف الشمال ونشر الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى والأسلحة النووية في كوريا الجنوبية.