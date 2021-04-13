ترددت أنباء اليوم (الثلاثاء)، أن الخرطوم بصدد إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع القادم، تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين العام الماضي بوساطة أمريكية. وأفادت مصادر مطلعة، أن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات، مضيفة أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع القادم ينتظر الاتفاق عليه بين الطرفين.وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 عبر اتفاقات السلام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.وكانت الحكومة السودانية وافقت الأسبوع الماضي على إلغاء قانون المقاطعة لعام 1958 الذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.