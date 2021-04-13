أقال رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم (الثلاثاء) حاكم المصرف المركزي حازم قرفول في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية بالتزامن مع النزاع الدامي المستمر منذ عشر سنوات.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الأسد أصدر مرسوماً «ينهى تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي»، من دون أن يتم الإعلان عن خلف له. كما لم يتطرق الاعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول، الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات اقتصادية في سبتمبر 2020.وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤدّ الحاكم دوره في تدخلات حقيقية للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء.واعتبر أن البلاد بحاجة اليوم وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية إلى وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات.وتدهور سعر صرف الليرة السورية بنحو 99 % في السوق السوداء، وسجلت تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.وفرض النظام السوري سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة، بينها وقف استيراد بضائع تُعد كماليات، وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة. وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 3200 ليرة للدولار، بينما السعر المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.وكان الأسد عين قرفول حاكماً للمصرف المركزي في سبتمبر 2018، بعدما شغل مناصب عدة في المؤسسة المالية بينها النائب الأول للحاكم.