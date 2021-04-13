كشف تقرير «مبادرة الصحافة قيد الاعتقال» وجود 41 صحفيا تركيا خلف القضبان إما مدانون أو بانتظار المحاكمة. وأكد تقرير «حرية الصحافة» خلال شهر مارس الماضي، الذي يرصد أوضاع الصحفيين في تركيا، مثول 79 صحفياً على الأقل أمام القضاء.وقال التقرير «في مارس، قضى الصحفيون في تركيا مرة أخرى الكثير من وقتهم في المحاكم، وخلال شهر مارس مثل 79 صحفياً على الأقل أمام قاض في محاكمات مختلفة في 9 ولايات». وأضاف: "في 14 جلسة من أصل 35 جلسة عقدت في مارس أصدرت المحاكم حكماً تم بموجبه تبرئة 5 صحفيين، وتم تعليق محاكمة اثنين من الصحفيين، ورفضت المحكمة قضية صحفي".وذكر أنه حُكم على 8 صحفيين بالسجن لمدة 24 عاماً و3 أشهر وغرامات إدارية بلغ مجموعها 14 ألفاً و80 ليرة تركية.وفي مارس الماضي، ورد أن قضاة في محاكم عدة قرروا حظر وحذف عشرات القصص الإخبارية على الإنترنت وفق تقرير المبادرة.