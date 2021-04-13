في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.وقال أوستن للصحفيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب كارينباور: قدمت إيجازاً للوزيرة بشأن نيتنا نشر نحو 500 عنصر أمريكي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن، في موعد أقربه خريف العام الحالي. وأضاف: إن الولايات المتحدة لن تسمح للنزاع بشأن مشروع «نورد ستريم» لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا المثير للجدل بالإضرار بالعلاقات مع برلين.وتابع أوستن قائلا: «أعربنا عن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذي سيمنحه في الواقع إلى روسيا. لكننا لن ندع هذه المسألة تقف في طريق العلاقة الرائعة التي تربطنا بألمانيا».