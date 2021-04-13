قتل شخص وأصيب شرطي بجروح في حادثة إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية تينيسي. وتحدثت شرطة مدينة نوكسفيل في تغريدة اليوم (الثلاثاء)، عن «إصابة أشخاص عدة بإطلاق نار» في ثانوية أوستن-إيست ماغنيت، قبل أن تعلن في بيان وفاة أحد الجرحى.وأفادت أن عناصرها استجابوا لبلاغ عن «رجل» مشتبه بحيازته أسلحة داخل المدرسة، ولدى الاقتراب منه «أُطلقت عيارات نارية أصيب خلالها شرطي برصاصة واحدة على الأقل وجرى نقله إلى مركز طبي، لكن جراحه من غير المتوقع أن تهدد حياته. وأعلنت وفاة رجل في مكان الحادثة بينما تم اعتقال آخر لإجراء مزيد من التحقيقات.وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار مستمرة في المدارس منذ مجزرة ثانوية كولومبين في ولاية كولورادو في أبريل 1999 التي اسفرت عن مقتل 12 طالباً ومدرس وجرح العشرات.وكان الرئيس جو بايدن كشف اقتراحات لتوسيع القيود على اقتناء الأسلحة. ووصف بايدن العنف الناتج عن الأسلحة بأنه «وباء» و«إحراج دولي» خلال خطاب ألقاه في 8 أبريل.