حالت الشرطة الصومالية دون عقد جلسة للبرلمان أمس (الإثنين)، وبرر رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو منع النواب من الاجتماع بالحيلولة دون تمديد ولاية الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو. وقال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن لقناة «يونيفرسال الصومال» إنه منع عقد جلسة البرلمان، غير أن الشرطة أعلنت إقالته. وأفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس فرماجو يسعى إلى التمديد لولاية ثانية، عقب محاولة مماثلة في مارس الماضي في البرلمان دون أن ينجح في ذلك.وحذر رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة شريف شيخ أحمد خلال مؤتمر صحفي بمقديشو من أي محاولة للسعي إلى تمديد غير قانوني، لأن ولايات المؤسسات الدستورية من الرئاسة إلى البرلمان انقضت، مضيفاً: «من المؤسف أنه بالتزامن مع ذكرى تأسيس القوات المسلحة، تحاول الرئاسة اغتصاب سلطة الجيش بتمديد غير قانوني، مما يؤدي إلى عودة المسار إلى مربع الصفر». ووصف شيخ التمديد بالخيانة الوطنية، محملاً الرئيس المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع.