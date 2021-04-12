أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 183 أسرة يمنية في أقل من أسبوع جراء تصعيد مليشيا الحوثي من هجماتها على محافظة تعز ومأرب والحديدة. وأكدت في تقرير أسبوعي أصدرته اليوم (الإثنين)، أن عدد النازحين منذ بداية العام بلغ نحو4515 أسرة يمثلون 27090 فرداً.وقالت إنه بين 4- 10 أبريل الجاري نزح 183 أسرة يمنية، تمثل (1098 فرداً) مرة واحدة على الأقل، مضيفة أن أكبر حالات النزوح تم تسجيلها على التوالي في محافظات تعز بلغ 88 أسرة، والضالع 33 أسرة، والحديدة 26 أسرة، ومأرب 23 أسرة.ولفتت إلى أن النازحين من المخيمات انتقلوا إما إلى مكانهم الأصلي أو إلى مواقع نزوح أخرى، مبينة أنه منذ بداية عام 2021، حددت مصفوفة تتبع النزوح أن 452 أسرة نازحة سابقاً، غادرت مواقع النازحين المخيمات وانتقلوا إما إلى مكانهم الأصلي أو إلى مواقع نزوح أخرى.وكانت المنظمة ذاتها أكدت في تقرير سابق أنها رصدت منذ مطلع العام الجاري وحتى الثالث من أبريل الجاري، نزوح 4 آلاف و515 أسرة يمثلون 27 ألفا و90 فرداً، نزحوا لمرة واحدة على الأقل.وأكد تعرض النازحين في مأرب وتعز والحديدة لهجمات حوثية متكررة وإحراق لمخيماتهم خلال الأسبوع الماضي، ما تسبب في إخلاء ثلاثة مخيمات للنازحين في مديرية صرواح غرب مأرب، كما قصفت منازل المدنيين في مديرية حيس جنوب الحديدة.