قتل شخص وأصيب آخران على الأقل بجروح اليوم (الإثنين) في إطلاق نار وقع أمام مستشفى هنري دونان في العاصمة الفرنسية باريس، ووفقاً لشهود عيان فإن منفذ إطلاق النار لاذ بالفرار على متن دراجة نارية.ونقلت قناة BFMTV الفرنسية عن مصدر في شرطة العاصمة قوله: «إن رجلا وامرأة أصيبا برصاص أمام مستشفى هنري دونان ما أدى إلى وفاة شخص واحد على الأقل»، مؤكداً أنه لم يعرف السبب وراء إطلاق النار، وإن كان العمل إرهابيا أم لا، بينما لا يزال مطلق النار هاربا.ووقعت أكثر من عملية إطلاق نار وطعن في فرنسا خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت آخرها حادثة طعن شخص عددا من المارة في حديقة في منطقة فيلجويف جنوب باريس، بداية شهر مارس الماضي.