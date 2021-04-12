أعلنت الشرطة الهندية في كشمير، أمس (الأحد)، مقتل خمسة مسلحين من المشتبه بهم؛ بينهم مراهق في تبادل، لإطلاق النار بالشطر الهندي من كشمير. وأكدت أن القوات الهندية طوقت قريتين في منطقتي شوبيان، وبيجبارا جنوبي كشمير عقب تلقي معلومات تفيد بأن مسلحين مناهضين للهند يختبئون هناك.وقال المفتش العام للشرطة فيجاي كومار للصحفيين، إن ثلاثة مسلحين قتلوا، وأصيب جنديان في شوبيان، مبيناً أنه عثرت على بندقية ومسدس بالموقع. ولفت إلى أن أحد المسلحين القتلى مراهق انضم للمسلحين قبل أيام قليلة، لافتاً إلى أن القوات جرت عدة محاولات لاستسلام المسلحين المحاصرين، لكنهم رفضوا.وأضاف كومار أن القوات الهندية قتلت مسلحين اثنين آخرين في ثاني اشتباك في بجبهارا، وتفيد التقارير إلى أن ما لا يقل عن 15 مسلحا وشرطيا وجنديا قتلى حتى الآن هذا الشهر في كشمير الهندية.