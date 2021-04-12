في محاولة لتهدئة الشارع العراقي، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس (الأحد)، خلال لقاء في البصرة مع مجموعة من الشباب، أن التظاهر حق مشروع. وقال الكاظمي للمتجمعين قرب بوابة مشروع ميناء الفاو الكبير بعد أن استمع لمطالبهم وأطروحاتهم، إن التظاهر حق مشروع تحميه الدولة بأجهزتها على ألا يؤدي هذا الحق إلى إحداث أضرار أو يهدد الممتلكات العامة والخاصة. وطلب ترتيب لقاء يجمعه بوفد يختاره المتظاهرون في بغداد لمناقشة مطالب الشباب ووضع الحلول لها. في غضون ذلك، قتل أمس عاملون بانفجار قنبلة من مخلفات «داعش» في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. ووفقاً لمدير شرطة الفلوجة العميد جمال الجميلي، فإن العاملين لقيا مصرعهما بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيم الإرهابي أثناء عملهما في أحد المنازل في منطقة النعيمية. وأفاد بأن المنطقة كانت شهدت معارك كبيرة خلال سيطرة داعش، وأنها من المناطق الخطرة كون التنظيم الإرهابي عمل على تفخيخ وتلغيم العديد من الدور والطرقات.