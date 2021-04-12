تبادل الجيش الأوكراني والقوات الانفصالية الموالية لروسيا، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في إقليم دونباس، في حين دعت بريطانيا موسكو إلى خفض التصعيد فوراً في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس (الأحد)، مقتل جندي وإصابة آخر (السبت) بنيران الانفصاليين أثناء استهدافهم مواقع دفاعية للجيش، معلنة تسجيل 10 خروق لوقف إطلاق النار. وقالت الوزارة إنها أبلغت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بتلك الخروقات ووضع قواتها في حالة تأهب قصوى، فيما اتهمت القوات الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك، القوات الأوكرانية بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً. وكان المتحدث باسم ما يعرف بجمهورية لوغانسك الشعبية، اتهم القوات الأوكرانية بقصف 5 مواقع لهم، بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة. وشدد الكرملين على أنه لا أحد يسمح باندلاع حرب ضد أوكرانيا، ولن نسمح بحدوث حرب أهلية فيها.