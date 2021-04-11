فيما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا والولايات المتحدة دعتا روسيا إلى تهدئة الوضع في أوكرانيا، أعلن الكرملين، اليوم (الأحد)، أن لا أحد يرغب في الحرب. ونفى أن تكون المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخفيض عدد القوات على الحدود مع أوكرانيا. وأضاف أن الحرب الأهلية هناك أمر مرفوض تماماً.وكان الوزير البريطاني كشف في تغريدة أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اتفق معه على ضرورة أن تعمل موسكو فورا على تهدئة الوضع والوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.يذكر أن مواجهات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا تدور منذ عام 2014. وقد حركت روسيا الأسبوع الماضي سفناً حربيةً باتجاه البحر الأسود، بينما أعلنت تركيا أنها تبلغت من الولايات المتحدة بعبور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق البوسفور في طريقهما إلى البحر الأسود. وعززت روسيا قواتها على طول الحدود وحذرت أوكرانيا من محاولة استعادة السيطرة على المنطقة، التي يسيطر عليها الانفصاليون. لكن كييف نفت أنها تستعد لشن هجوم.