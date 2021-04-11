وصف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وضع بلاده بـ«المعقد والصعب» ويعاني من تبعاته كل اليمنيين على مختلف الأصعدة، بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإيرانية على اليمنيين. وقال هادي خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لمجلس القضاء الأعلى اليوم (الأحد) «توجد تضحيات كبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي يرفضها اليمنيون».وضم الاجتماع رئيس المجلس القاضي علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام أحمد الموساي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعضوي مجلس القضاء القاضيين فهيم عبدالله محسن وقاهر مصطفى.ولفت إلى التضحيات الكبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين. ودعا الرئيس اليمني إلى أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد باعتبارها إحدى السلطات الثلاث التي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية. وأكد أهمية السلطة القضائية ودورها الفعال كركيزة أساسية من أركان الدولة. وشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية وتفعيل دور القضاء ومؤسساته ووقف تعطيل المحاكم والنيابات.