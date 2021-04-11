يتخوف مسؤولون وسياسيون دوليون، أن تنزلق ميانمار نحو حرب أهلية، وكشفت وسائل إعلام محلية أمس (السبت)، أن تحالفاً من قوات عرقية معارضة لحملة الجيش على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب نفذ هجوماً على مركز للشرطة في شرق البلاد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد الشرطة.وذكرت وسائل الإعلام، أن مقاتلين من تحالف يضم عناصر من جيش أراكان وجيش تحرير تانغ الوطني وجيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي، هاجموا مركز الشرطة في نونجمون بولاية شان، دون أي تعليق حتى الآن من المجلس العسكري الحاكم.وأفادت منظمات حقوقية، بأن عدد قتلى الاحتجاجات على يد الجيش والشرطة ارتفع إلى 600 متظاهر منذ الأول من فبراير، فيما نددت أكثر من عشر جماعات مسلحة بالمجلس العسكري وشككت في شرعيته وتعهدت بالوقوف إلى جانب المحتجين.