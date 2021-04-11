كشف تقرير إسرائيلي صدر بعد استهداف سفينة «سافيز» الإيرانية في البحر الأحمر، (الثلاثاء الماضي)، أن إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة البحرية مع إيران. وأفاد التقرير الذي نشرته هيئة البث الرسمية «كان 11»، بأن التقديرات تشير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال ردّ وتصعيد إيراني في المواجهة البحرية.في غضون ذلك، توجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، للقاء نظيره الأمريكي لبحث الملف الإيراني ومخاوف إسرائيل الأمنية من إمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.وتتواصل التحذيرات الإسرائيلية من العودة الأمريكية للاتفاق النووي الإيراني، ويتوجه رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية يوسي كوهين على رأس وفد رسمي إلى الولايات المتحدة، في الأيام القادمة؛ لتقديم أدلة للمسؤولين الأمريكيين عن إخفاء إيران للمعلومات المتعلقة ببرنامجها النووي. وأوضحت المصادر أن كوهين سيحمل ملفاً استخباراتياً يتعلق بنشاط إيران العسكري في المنطقة إلى جانب مستجدات تتعلق بمشروعها النووي العسكري.وتشمل أجندة رئيس «الموساد» في واشنطن بحث وقف إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ووقف إنتاج أجهزة طرد متطورة وحديثة، وفتح جميع المنشآت بدون استثناء أمام وكالة الطاقة الذرية. ومن المتوقع أن تناقش الزيارة النشاط الإيراني في سورية والعراق واليمن، ووقف استهداف إيران المصالح الإسرائيلية حول العالم، ومحاصرة مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية.