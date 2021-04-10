قُتل 6 أشخاص وأُصيب 7 آخرون إثر تفجير انتحاري اليوم (السبت) عند مدخل مقهى في بايدوا في الصومال. ووقع الاعتداء في بايدوا عاصمة منطقة باي الواقعة على بعد نحو 250 كيلومترا نحو شمال غرب مقديشو، في مقهى كان يتواجد فيه الحاكم علي وردهير. وقال المسؤول في الشرطة المحلية محمود عدن إن الانتحاري فجّر نفسه في كافيتيريا السويس وقتل 6 أشخاص. وأضاف: «كان يستهدف الحاكم علي وردهير الذي نجا من الاعتداء. وقد أُصيب اثنان من حراسه الشخصيين بجروح، أحدهما جروحه بالغة، إضافة إلى 5 مدنيين آخرين».وأفاد بأن الانتحاري أوقِف عند باب المدخل من جانب الحراس لكنه للأسف فجّر نفسه فجأة. وقد نجا الحاكم الذي أُصيب ببعض الخدوش.وتبنى متطرفو «حركة الشباب» الصومالية الاعتداء في رسالة مقتضبة نُشرت على موقع إلكتروني تابع لهم، وأكدوا أن الهجوم كان يستهدف الحاكم.وتقود «حركة الشباب» منذ العام 2007 تمرداً لإسقاط الحكومة الاتحادية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي.