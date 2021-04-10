كشفت مصادر سودانية اليوم، (السبت) عن عزم الخرطوم تسليم 55 أسيراً إثيوبياً لبلادهم (الإثنين) القادم، مؤكدة أن الأسرى يتبعون للجيش الفيدرالي الإثيوبي وميليشيا الأمهرة، وقد اعتقلتهم الخرطوم خلال الاشتباكات الماضية.وقالت المصادر، إن الخطوة تعد إبداء حسن نوايا من الجيش وتأكيد احترام السودان للقانون الدولي وعدم تنازله عن شبرٍ من أراضيه.وكان قائد اللواء الخامس للقوات المسلّحة السودانية بأم براكيت وليد أحمد السجان، أعلن أمس الأول عن استرداد 95% من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا وعودة استقرار للمناطق المحررة في الفشقة، فيما طالبت الجهات التنفيذية في الدولة بأن تولي اهتمامها بالمنطقة وتنميتها لاستقرار المواطنين السودانيين. وشدد على أن أي محاولة من الجانب الإثيوبي للتوغل في الأراضي السودانية ستجد الرد الحاسم من القوات المسلحة.