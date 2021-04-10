فاز الرئيس الجيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيلة، بولاية خامسة مدتها 5 سنوات بنسبة تجاوزت 98% من الأصوات. وقال وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ (ليلة الجمعة /السبت) في خطاب متلفز، إن الرئيس إسماعيل عمر جيلة حصل على 167.535 صوتاً، أي 98.58% وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، موضحاً أن النتائج النهائية ستصدر قريباً عن المجلس الدستوري.وأدلى الناخبون في جيبوتي (الجمعة) بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم، ودُعي حوالى 215 ألف ناخب مسجّل (من أصل 990 ألف نسمة) للتصويت في أحد مراكز الاقتراع الـ529 في البلاد، ومعظمها تقع في العاصمة جيبوتي.وترشح جيلة الذي يحكم البلاد منذ 22 عاماً، لولاية خامسة وأخيرة نظرياً على رأس البلاد التي تتمتع بموقع استراتيجي على حدود أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وبموجب الدستور الذي لا يسمح لمن تجاوز الخامسة والسبعين من العمر الترشح للانتخابات يفترض أن يكون هذا الاقتراع الأخير للرئيس الذي سيكون قد تجاوز هذه السن في 2026.