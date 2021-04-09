بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية اليزابيث الثانية وأمير ويلز الأمير تشارلز، في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.



وقال الملك سلمان: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.



من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية اليزابيث الثانية وأمير ويلز الأمير تشارلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.



وقال ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.