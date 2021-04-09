بعد أن كانت تمثل بؤرة خلاف ونزاع بين البلدين ،كشف رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان أن الخرطوم لديها تفاهم مع القاهرة بشأن قضية حلايب وشلاتين. ونقل موقع «السوداني» اليوم (الجمعة) عن البرهان قوله: لدينا تفاهم جيد مع مصر بشأن حلايب وشلاتين، ولا نريدها أن تكون شوكة في حلق علاقاتنا.وقال البرهان في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم: إن القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان، وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية: «حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفى كل مكان من السودان». واعتبر البرهان أن السودان يتعرض لاستهدف كبير في وحدته وحدوده.وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعا قبل أسابيع إلى فتح ملف مثلث حلايب وشلاتين مع مصر من أجل التفاهم حوله.وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء حمدوك خبراء أكاديميين وباحثين بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء السودانية. وطالب حمدوك بضرورة الحديث عن المسكوت عنه في العلاقات بين البلدين، وفتح ملف حلايب وشلاتين من أجل الوصول إلى تفاهم حوله.