تشهد دارفور مواجهات دامية ارتفعت حصيلتها في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم (الأربعاء) إلى 87 قتيلا و191 جريحا، منذ الثالث من أبريل. وأعلنت لجنة أطباء غرب دارفور في بيان أن اللجنة أحصت حصيلة جديدة من الضحايا بلغت 37 قتيلا و59 جريحا ليرتفع العدد الكلي للقتلى إلى 87 ويصل عدد الجرحى إلى 191.ويشكل العنف تحديا للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السودانية لإنهاء التمرد المستمر منذ عقود في مناطق مثل دارفور. واندلعت الاشتباكات الأخيرة السبت الماضي إثر مقتل شخصين من قبيلة المساليت في مخيم للنازحين في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بحسب وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وأضافت أن اثنين آخرين من قبيلة المساليت أصيبا في إطلاق النار. ونشب القتال بعد ذلك بين قبيلتي الرزيقات والمساليت، حيث حشدت كلتا القبيلتين مسلحيهما. وقالت الأمم المتحدة إن أصوات إطلاق النار لم تتوقف في الجنينة حتى وقت متأخر من يوم الاثنين، وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في غرب دارفور.