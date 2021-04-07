كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي ظهور مساحات واسعة بمحافظة تعز ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة، متهماً الحوثيين بارتكاب كارثة ضد الإنسانية في اليمن.وأكد العقيلي في تصريحات اليوم (الأربعاء) أن الأراضي التي حررتها قوات الجيش في محافظة تعز ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة ما يفضح استمرار مليشيا الحوثي في زراعتها، لافتاً إلى أن فرق نزع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق المحررة باشرت عملها في منطقة الكدحة وقرية الأكمة بمديرية المعافر لفتح الطرقات وتأمين عودة النازحين وتسهيل إيصال المواد الإغاثية والإسعافية وتأمين المنشآت الحيوية والخدمية ومصادر المياه ومناطق الزراعة والرعي.وناشد المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام التي أنتجت كارثة إنسانية كبيرة في اليمن، وتسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني بينهم أطفال ونساء وكبار سن، كما تسببت بمقتل 61 من العاملين في البرنامج الوطني لنزع الألغام وعدد كبير من المصابين والجرحى، إضافة إلى مقتل 5 خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام). وحذر من أن الألغام تهدد حياة عدد كبير من أبناء اليمن وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.ولفت إلى أن جهود البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أسفرت خلال 6 سنوات من العمل في نزع وإتلاف أكثر من 689 ألف لغم وعبوة ناسفة، مبيناً أن البرنامج نشر أكثر من 61 فريقا لتوعية المواطنين بمخاطر الألغام في مختلف المناطق.ونوه بجهود المملكة العربية السعودية في الشراكة على الميدان عبر مشروع مسام في نزع وتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها، وكذلك المنظمات الداعمة وعلى رأسها المشروع الإنمائي للأمم المتحدة.