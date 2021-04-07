أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن موقف الدولة المصرية من مشروع سد النهضة كان موقفا مشرفا، وأنها تحترم رغبة الشعوب في أن يكون لها شكل من أشكال التنمية، دون المساس بحصة مصر في المياه.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية اليوم (الأربعاء): «إننا في مصر نقدر التنمية بشرط ألا تمس مصالح مصر المائية، وهذا مبدأ لن يتغير أو نتراجع عنه وهو ما تحدثت به أمام البرلمان الإثيوبي، مشددًا على أن الاتفاق أفضل بكثير من أي حل آخر».

وأضاف أن مصر تنسق مع السودان على الإجراءات، وسنتحرك ونعلن ونؤكد للعالم عدالة قضيتنا وذلك في إطار القانون الدولي، والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية، وسيقوم أشقاؤنا في الدول العربية والأفريقية بالاطلاع على الأمر حاليا بالتجربة والنتائج الخاصة به.

واختتم الرئيس كلمته بالقول: «أقول لأشقائنا في إثيوبيا ليس هناك داعٍ لأن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة ومطروحة، وتعاوننا أفضل، والبناء أفضل بكثير من التصارع».