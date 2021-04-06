قتل منفذ إطلاق نار في ولاية ماريلاند الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، بالقرب من قاعدة فورت ديتريك للجيش الأمريكي. وأعلنت مصادر أمريكية وجود شخصين مصابين. ووقع إطلاق النار في منطقة تجارية تبعد نحو 4 أميال، أي ما يقارب 6 كيلومترات من قاعدة «فورت ديتريك» التابعة للجيش الأمريكي في الولاية.

وأعلنت الشرطة على تويتر أنها وصلت مكان الحادثة لترد على مطلق نار، مؤكدة سقوط ضحيتين أصيبا بجروح خطيرة.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت هجمات مماثلة كثيرة بمختلف ولايات البلاد، فقد شهدت ولاية نورث كارولينا السبت الفائت إطلاق نار أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.