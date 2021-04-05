وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، على قانون يسمح له بالبقاء رئيساً لولايتين إضافيتين تستمر كل منهما 6 سنوات، وبذلك سيبقى في السلطة حتى عام 2036. ووقّع بوتين، البالغ من العمر 68 عاماً والذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين القانون وفق نسخة نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الروسية. وتنتهي ولاية بوتين الحالية في عام 2024. ويمهد القانون الطريق أمام بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036 إذا أراد ذلك وفاز في الانتخابات. ويعكس هذا التشريع تعديلات واسعة أجريت على الدستور في العام الماضي.وقال بوتين، وهو الرئيس الأطول حكما للبلاد منذ السوفيتي جوزيف ستالين، إنه سيقرر لاحقاً ما إذا كان سيترشح مجدداً عام 2024. واعتبر أن إعادة البدء في حساب ولايته كان ضرورياً لمنع معاونيه من «البحث عن خلفاء محتملين» بدلاً من القيام بعملهم الطبيعي.