أدرجت محكمة مصرية اليوم (الإثنين)، 13 متهماً ينتمون لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.وبلغ عدد العناصر المدرجة على قوائم الإرهابيين من الجهات المعنية بالدولة خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 5 أبريل 2021 ما يقرب من 6652 شخصاً و8 كيانات بعد ثبوت تورطهم رسمياً في الجرائم الإرهابية التى حدثت داخل البلاد، وضلوع بعضهم في تمويل ومد العناصر المتطرفة بالأسلحة والذخيرة والمفرقعات، لاستخدامها ضد الشعب المصرى.وعممت الجهات المعنية في مصر القوائم على الدول الأجنبية في ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمون والكيانات المدرجة.وقضت محكمة النقض -أعلى جهة قضائية- بقبول طعن 105 متهمين بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين بوسط القاهرة، على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات وبراءتهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث شغب وعنف عابدين».