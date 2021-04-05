لقي 4 جنود نيجريين مصرعهم وجرح 3 آخرون في هجوم وقع اليوم (الإثنين) بمنطقة «ديفا» نسب إلى عناصر جماعة «بوكوحرام» الإرهابية الناشطة في منطقة بحيرة تشاد.

وأعلن بيان صادر عن القوة المشتركة متعددة الجنسيات المتمركزة في «ديفا» أن عناصر من «بوكوحرام» مدججين بأسلحة ثقيلة هاجموا نقطة عسكرية نيجرية «تبعد 40 كلم شرقي ديفا».

وأضاف البيان أن معارك ضاربة دارت بين الجانبين لينسحب مقاتلو «بوكوحرام» نحو الجنوب، موضحا أن ضربات جوية مكنت من مقتل عدد من المقاتلين وتدمير عربات تابعة لهم.

وتتعرض منطقة «ديفا» لهجمات من جماعة «بوكوحرام» منذ 2015 تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء.