ووفقًا لمجلة جيويش جورنال ، زعم مصدر فرنسي أن اجتماع اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء مع إيران بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون بناءً على اقتراح الرئيس ماكرون إلى بايدن وروحاني ، وأظهرت إسرائيل والسعودية الضوء الأخضر بصفتهما المعارضين الرئيسيين للاتفاق. تعتقد فرنسا والولايات المتحدة أنه يجب على إيران العودة إلى التزاماتها النووية في أسرع وقت ممكن والتوقف عن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة. ولهذه الغاية ، فإن الولايات المتحدة مستعدة للإفراج عن مليار دولار فقط من الأموال المجمدة لإيران ، ومن المرجح أن يتم الإفراج عن بعض السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة. بالطبع ، نظرًا لحقيقة أن هيكل العقوبات لا يزال قائماً ولن يتم رفعه ، إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق وعادت الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، فستضطر إيران للتفاوض بشأن مطالب أمريكية جديدة بشأن القضايا النووية والإقليمية والصاروخية في العراق. على المدى الطويل ، والسماح للأعضاء الجدد ، إسرائيل والمملكة العربية السعودية ، بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. الدور الخاص للجمهوريين في الولايات المتحدة ، وإصرارهم على استمرار العقوبات ، وضغطهم على بايدن واضح ومهم. كما سيقبل روحاني الشروط لأسباب سياسية واقتصادية قبل الانتخابات المقبلة في إيران.