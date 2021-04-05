قبل ثلاثة أيام من حوار إستراتيجي بين واشنطن وبغداد، سقط صاروخان قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال بغداد. وتنسب مثل تلك الهجمات لفصائل موالية لإيران في العراق.وأعلنت خلية الإعلام الأمني أمس (الأحد)، سقوط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمه ضمن قطاع عمليات ديالى. وأضاف البيان «جدير بالذكر أن هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية والتي تضم أسراباً لطائرات مقاتلة عراقية». ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس إلى أبوظبي على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية، فيما تعتزم الخطوط الجوية العراقية بدء تسيير رحلات مباشرة إلى أبوظبي في الأول من مايو.