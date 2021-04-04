أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو القادم. وأغلقت اللجنة باب الترشح ليلة الأربعاء الماضي، وتبحث طلبات القوائم المتقدمة وستعلن عن تفاصيلها بعد يومين. لكنها أعلنت ليلة (السبت/الأحد)، قبول طلبات 6 قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات. وقالت اللجنة إنها استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة.وحدد الرئيس الفلسطيني موعد الانتخابات التشريعية في مرسوم رئاسي يوم 22 مايو القادم، والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو.وفاق عدد القوائم الانتخابية المرشحة لهذه الانتخابات عدد تلك التي خاضت آخر انتخابات فلسطينية في العام 2006 وبلغت حينها 11 قائمة. ولم تحمل القوائم أسماء فصائل فلسطينية بشكل واضح، باستثناء قائمة حركة فتح «العاصفة» التي يرأسها قياديون من حركة فتح بدعم من الرئيس محمود عباس، في حين تخوض حركة حماس هذه الانتخابات باسم «القدس موعدنا».وحملت قائمة يرأسها ناصر القدوة اسم «الحرية»، وتحظى بدعم من القيادي في الحركة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي.من جهته، يدعم محمد دحلان قائمة انتخابية تحمل اسم «المستقبل».وعاد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض إلى المشهد السياسي على رأس قائمة انتخابية باسم «معاً قادرون».وتحمل كثير من القوائم أسماء تعبر عن مفاهيم حياتية في المجتمع الفلسطيني، مثل قائمة «طفح الكيل» و«كرامتي»، وقائمتي «نهضة وطن» و«الحراك الفلسطيني الموحد».