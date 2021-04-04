لجأ معارضو الحكم العسكري في ميانمار إلى استخدام «بيض عيد الفصح» رمزا للتحدي اليوم (الأحد)، ونشروا صورا له كُتب عليه شعارات بعد ليلة من الوقفات بالشموع لتأبين القتلى الذين سقطوا منذ انقلاب الأول من فبراير. وعرضت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لبيض كتب عليه رسائل مثل «يجب أن نفوز» و«ثورة الربيع» و«ارحل مين أونج هلاينج»، في إشارة إلى قائد المجلس العسكري الحاكم. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن عدد القتلى ارتفع إلى 557.ورغم القمع والقتل يخرج المتظاهرون يوميا في مجموعات بالبلدات الصغيرة لرفض عودة الحكم العسكري بعد خطوات مبدئية نحو الديموقراطية على مدى 10 سنوات، وأكدت جمعية مساعدة السجناء، اعتقال 2658 شخصا.وأصدت الانقلاب أوامر باعتقال نحو 40 شخصية معروفة، من بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومغنون وعارضات أزياء، بموجب قانون يهدف لمكافحة أي محتوى يحث أفراد القوات المسلحة على العصيان. ويمكن أن تصل عقوبة التهمة الموجهة إليهم السجن ثلاث سنوات.