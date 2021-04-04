أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الأحد) أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة، وأنه سيتم التعامل معه في إطار العائلة الهاشمية، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أنه لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية.

وأوضح الصفدي أنه تم اعتقال 14 إلى 16 شخصاً إضافة للمتهمين الرئيسيين باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وكشف أن الأمير حمزة تواصل مع شخصيات مجتمعية لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن، وحاول تصعيد الموقف عبر رسائل مصورة، مشيرا إلى أن جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة.