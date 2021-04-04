توفي 44 شخصا وأصيب 9 آخرون اليوم (الأحد) في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تضرب جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا، ووفقاً للمتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث راديتيا جاتي فغن، فإن هناك عالقين ما زالوا تحت الأرض.وقال جاتي إن الحصيلة مرشّحة للارتفاع، إذ لا تزال الوكالة تتلقى تقارير ميدانية، مضيفاً «ما زلنا في طور توثيق العدد الإجمالي للمصابين، ومن المتوقّع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة إلى الأسبوع القادم».واجتاحت الفيضانات المنازل، كما دمّرت الجسور والطرق في أقصى شرق الجزيرة، فيما يواجه عمال الإغاثة صعوبات في الوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضرراً جراء الأمطار والأمواج العاتية وفيضان السدود في 4 مناطق.وكان شخصان توفيا في مدينة بيما في مقاطعة وست نوسا تينغارا المجاورة جراء الفيضانات أمس الأول، واجتاحت المياه نحو 10 آلاف منزل في بيما إثر هطول مستمر للأمطار لنحو تسع ساعات.