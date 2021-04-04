وسط آمال ضعيفة، تنطلق اليوم (الأحد) جولة وزارية سداسية جديدة من المحادثات في الكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة. ومن المنتظر أن تستمر ثلاثة أيام في محاولة لرسم مسار جديد للمفاوضات المتعثرة. وأكدت مصادر سودانية موثوقة أن وفد السودان مصمم على تغيير منهجية التفاوض، وأن الاجتماعات التي تنطلق في الكونغو لن تتطرق لمسائل فنية.واستبق وزير الري الإثيوبي المباحثات بالإعلان عن أن بلاده تبذل جهوداً مضاعفة لإنتاج أول طاقة من سد النهضة في شهر أغسطس القادم بعد نجاح عملية الملء الثاني التي تستعد لها.وعقد خبراء الدول الثلاث والاتحاد الإفريقي أمس (السبت)، جولات تمهيدية لاجتماع وزراء الخارجية والري المقرر اليوم، لبحث التوصل إلى اتفاق على قواعد بناء وملء السد.وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أملها أن تؤدي المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن تشغيل وملء خزان السد.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هدد، الثلاثاء الماضي، بأنه «لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء واحدة من مصر»، مشدداً على أن «ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد». وأكد أن المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.وحذر من أنه «سيحدث عدم استقرار إقليمي لو انتهك أحد حقوق مصر المائية».وقال خلال تصريحات على هامش زيارته التفقدية لمرافق قناة السويس: إنه لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من مصر، وهذا ليس تهديداً لأحد، مضيفاً: إن حوارنا رشيد جداً وصبور جداً ولا أحد يتصور أنه سيكون بعيداً عن قدراتنا ورد فعلنا على المساس بمياه مصر.